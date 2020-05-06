06.05.2020 (16:52)

Замминистра обороны России Тимур Иванов доложил главе военного ведомства о ходе выполнения работ по возведению многопрофильных медицинских центров

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу о ходе выполнения работ по возведению в регионах многопрофильных медицинских центров.

По словам замминистра обороны, на объекте в Воронеже в соответствии с решением Президента железнодорожные войска и предприятия Военно-строительного комплекса Минобороны России с 25 апреля приступили к подготовительным работам.

«На сегодняшний день общий процент готовности — 10%, на объекте задействовано 376 человек и 66 единиц техники. Работы идут даже с опережением графика, почти полностью залита фундаментная плита, приступили к установке и монтажу металлоконструкций на объекте, — сообщил Тимур Иванов. — Работа развернута круглосуточно, задействован оперативный штаб, который развернут непосредственно на площадке строительства».

Заместитель главы военного ведомства добавил, что уже с сегодняшнего дня начинается контрактация по основному медицинскому оборудованию и специализированным материалам.

«Проект использован типовой, точно такие же объекты мы построили в Подольске и завершаем строительство в Хабаровске. Это — 200-коечный типовой объект, — отметил замминистра обороны. — Работы организованы. Их завершение запланировано до 1 июля текущего года».

Объект «Севастополь» — это двухэтажный 60-коечный комплекс, общей площадью 6300 квадратных метров. На сегодняшний день на объекте задействовано почти 550 человек и 26 единиц техники.

«Была определенная сложность с личным составом связана с тем, что были обнаружены подозрения на инфицированных рабочих. Они были изолированы. Произошел небольшой отток», — сказал Тимур Иванов.

На сегодняшний день идет ежедневное наращивание личного состава. Каждые сутки прибывает по 50-100 человек. Общий процент готовности объекта — 80%. До 15 мая объект полностью будет завершен.

Также полностью обеспечено и уже доставляется медицинское оборудование, включая тяжелые позиции, это компьютерный томограф, рентген, ЭКМО и аппараты искусственной вентиляции легких.

«Ведутся отделочные работы. С сегодняшнего дня приступают к асфальтированию уже внешней части. Во внутренней части уже установлен бордюрный камень, ведется отсыпка щебнем. Инженерные сети проложены, проблем никаких не видим», — сообщил замглавы военного ведомства.

На объекте в Улан-Удэ задействовано 713 человек и 28 единиц техники.

«Точно также были такие же сложности. Работа организована в трехсменном режиме. До 15 мая объект будет сдан в эксплуатацию с полностью укомплектованным оборудованием», — доложил Тимур Иванов.

В свою очередь Министр обороны обратил внимание на то, что на объектах в Улан-Удэ и Севастополе еще не начато благоустройство.

«Надеюсь, что коммуникации внешние все закончены и подведены. Во всяком случае очень грамотно ведется работа в Воронеже — там сначала проведены все подготовительные работы, все коммуникации подведены, и только после этого началось возведение фундаментной плиты, каркаса, и очень приятно слышать, что началась контрактация оборудования. Есть поручение Верховного Главнокомандующего о выделении средств», — отметил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также поинтересовался ходом работ по строительству в КВЦ «Патриот» в Подмосковье большого центра для размещения больных коронавирусом.

«В соответствии с Вашим решением развёрнута работа на четырех секциях общей площадью 80 тыс. квадратных метров, каждая секция по 20 тыс. Два павильона по 400 койко-мест уже полностью оборудованы. Идет расстановка мебели для выздоравливающих пациентов, которые предполагаются с завтрашнего дня уже прибывать непосредственно на объект», — сообщил замминистра обороны Тимур Иванов.

Он также отметил, что павильон «А» предполагается к сдаче 7 мая, павильоны «B» и еще 400 койко-мест — 8 число, павильон «С» предполагается сдать 10 числа.

«Павильон «D», где при необходимости будет развернуто реанимационное отделение на 200 койко-мест, с 8 числа приступаем к прокладке медицинских газов, кислорода и до 15 мая планируем завершить все работы и полностью госпиталь на 1420 мест будет готов к работе», — заключил замглавы военного ведомства.

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