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06.05.2020 (16:31)

Около 1000 тульских десантников совершили марш-бросок Победы

Около 1000 военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения приняли участие в акции «Марш-бросок Победы», посвященной 75-й годовщине Великой Победы и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Тульские десантники почтили память Героев соединения, павших в годы Великой Отечественной войны, выйдя на старт марш-броска с их портретами. Среди героев соединения Герои Советского Союза: гвардии старший лейтенант Василий Селищев, гвардии младший лейтенант Василий Поляков, гвардии старшина Николай Рыбаков, навечно зачисленные в списки воинских частей соединения.

Для каждого военнослужащего, совершившего марш-бросок, большая честь выйти на старт с портретом героя Великой Отечественной войны, проходившего службу в прославленном соединении.

Общая протяженность маршрута составила около 5 километров по территории воинских частей, которые военнослужащие преодолели на одном дыхании.

В ходе марш-броска военнослужащие продемонстрировали хорошую физическую подготовку, высокий моральный дух и общую сплочённость подразделения.

В Тульском гвардейском соединении ВДВ становится доброй традицией проведение подобных мероприятий, посвященных героям соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Спорт
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