06.05.2020 (16:09)
Генеральная тренировка салютного дивизиона ВВО состоялась в Бурятии
На одном из полигонов в Бурятии военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели генеральную совместную тренировку с гаубичной батареей Воздушно-десантных войск.
В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.
9 мая в 22:00 на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Республики Бурятия — Улан-Удэ — состоится праздничный салют, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.
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