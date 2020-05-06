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06.05.2020 (15:36)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку жилых городков и объектов инфраструктуры в Воронежской и Белгородской областях

Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели спецобработку военных городков в Воронежской и Белгородской областях. Всего было продезинфицировано около 500 объектов социальной инфраструктуры и свыше 2 тысяч квартир в жилых военных городках.

Особенное внимание уделялось обработке почтовых ящиков, коридоров общего пользования, дверей и лестничных пролетов. Также военные специалисты войск РХБ защиты провели специальную очистку прилегающей территории, детских и спортивных площадок, остановок общественного транспорта и мест вывоза бытовых отходов.

В период майских праздников военные специалисты напомнили жителям военных городков о необходимости оставаться дома, о важности соблюдения режима самоизоляции.

Для обработки жилых городков и объектов инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч квадратных метров были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, а также носимые комплекты ДКВ-1К. Все работы проводились в вечернее и ночное время для сокращения возможного контакта с жителями микройрайонов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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