06.05.2020 (15:00)

Тральная группа Балтийского флота проводит плановое учение по поиску мин

Корабельная тральная группа Балтийского флота в составе морского тральщика «Александр Обухов» и базового тральщика «Леонид Соболев» Балтийской военно-морской базы вышли в море для проведения учения по противоминным действиям.

В соответствии с планом учения экипажи тральщиков выполнят задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведут учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.

Маневры пройдут в течение нескольких дней и завершатся проведением комплекса совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Кроме того, экипажи тральщиков отработают ведение противодиверсионной обороны при стоянке кораблей на незащищенном рейде.

Военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия с борта корабля по плавающей учебной мишени, водолазные специалисты проведут осмотр подводной части корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения.

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