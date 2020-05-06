06.05.2020 (14:57)
Летчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа готовятся к все-армейскому этапу конкурса «АВИАДАРТС-2020»
Летчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа готовятся к участию в Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс -2020».
На сегодняшний день проведены первый и второй этапы конкурса профессионального мастерства летных экипажей.
По их результатам отобраны лучшие летчики и экипажи соединений и воинских частей армейской, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, базирующихся на территории Восточного военного округа. Победители отборочных соревнований примут участие во всеармейском этапе конкурса.
«Авиадартс» – один из «родоначальников» армейских международных игр России наравне с «Танковым биатлоном». В 2013 году соревнования впервые прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие летчики из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап «Авиадартса» прошел в Китае.