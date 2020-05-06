06.05.2020 (14:57)

Летчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа готовятся к все-армейскому этапу конкурса «АВИАДАРТС-2020»

Летчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа готовятся к участию в Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс -2020».

На сегодняшний день проведены первый и второй этапы конкурса профессионального мастерства летных экипажей.

По их результатам отобраны лучшие летчики и экипажи соединений и воинских частей армейской, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, базирующихся на территории Восточного военного округа. Победители отборочных соревнований примут участие во всеармейском этапе конкурса.

«Авиадартс» – один из «родоначальников» армейских международных игр России наравне с «Танковым биатлоном». В 2013 году соревнования впервые прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие летчики из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап «Авиадартса» прошел в Китае.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице