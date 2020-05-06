06.05.2020 (14:18)
К летнему периоду обучения подготовят полигоны ВВО в Забайкалье
В воинских частях и соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкалье, в мае текущего года будет проведен целый комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к летнему периоду обучения.
Территории общевойсковых полигонов будут очищены от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Саперные подразделения проведут эти работы с помощью специальной техники, в том числе инженерных машин разграждения (ИМР). Помимо этого, к выполнению задач по поиску боеприпасов будут привлекаться минно-розыскные собаки.
Также будет проводится подготовка к летней учебе материально-технической базы боевой подготовки. Особое внимание при этом будет уделено ремонту и повышению возможностей полигонов, учебных центров и специализированных классов.