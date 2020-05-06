Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.05.2020 (14:18)

К летнему периоду обучения подготовят полигоны ВВО в Забайкалье

В воинских частях и соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкалье, в мае текущего года будет проведен целый комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к летнему периоду обучения.

Территории общевойсковых полигонов будут очищены от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Саперные подразделения проведут эти работы с помощью специальной техники, в том числе инженерных машин разграждения (ИМР). Помимо этого, к выполнению задач по поиску боеприпасов будут привлекаться минно-розыскные собаки.

Также будет проводится подготовка к летней учебе материально-технической базы боевой подготовки. Особое внимание при этом будет уделено ремонту и повышению возможностей полигонов, учебных центров и специализированных классов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Персональные видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны записали военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО
Инженеры ЮВО приступили к разминированию и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял к началу нового учебного периода
Новый салютный комплекс поступил в артиллерийское соединение ВВО в Амурской области к празднованию 75-летия Великой Победы
На Камчатке сформированы экипажи двух новейших аварийно- спасательных катеров

Метки:
Восточный военный округ , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false