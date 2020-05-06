06.05.2020 (14:01)

Персональные видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны записали военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО

В Уссурийске военнослужащие Приморского общевойскового объединения записали свои персональные видеопоздравления с 75-летием Великой Победы ветеранам войны.

Командующий Приморской Краснознаменной общевойсковой армией ВВО генерал-лейтенант Олег Цеков в своем видеопоздравлении обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Он адресовал слова искренней благодарности и признательности, пожелал им здоровья и долголетия.

Командующий объединением отметил, что благодаря героизму и стойкости ветеранов Великой Отечественной войны в суровые годы самой жестокой и кровопролитной войны XX века, наш народ 75 лет живёт под мирным небом. Сегодня мы учимся у них самоотверженности, высочайшей ответственности за выполнение своего служебного долга, мужеству, перенимаем их бесценный опыт в патриотическом воспитании молодёжи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице