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06.05.2020 (14:01)

Персональные видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны записали военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО

В Уссурийске военнослужащие Приморского общевойскового объединения записали свои персональные видеопоздравления с 75-летием Великой Победы ветеранам войны.

Командующий Приморской Краснознаменной общевойсковой армией ВВО генерал-лейтенант Олег Цеков в своем видеопоздравлении обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Он адресовал слова искренней благодарности и признательности, пожелал им здоровья и долголетия.

Командующий объединением отметил, что благодаря героизму и стойкости ветеранов Великой Отечественной войны в суровые годы самой жестокой и кровопролитной войны XX века, наш народ 75 лет живёт под мирным небом. Сегодня мы учимся у них самоотверженности, высочайшей ответственности за выполнение своего служебного долга, мужеству, перенимаем их бесценный опыт в патриотическом воспитании молодёжи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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