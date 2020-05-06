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06.05.2020 (13:50)

Специалисты РХБ защиты Балтийского флота проводят спецобработку военкоматов в Калининградской области

Военнослужащие отдельной роты, подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота, флота приступили к специальной обработке военкоматов в Калининградской области.

Специалисты РХБ защиты дезинфицируют внутренние помещения приемно-технической комиссии Балтийского флота, областного сборного пункта, площадки вокруг зданий на территории военкоматов. В общей сложности военнослужащие должны обработать более 5 тыс. квадратных метров территорий военкоматов, расположенных в девяти городах.

Для дезинфекции зданий и помещений, в которые вскоре должны прибывать призывники, используется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для дезинфекции военкоматов в Калининграде и области будет задействовано шесть подразделений РХБ защиты, пять единиц специальной техники и около 40 человек личного состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Балтийский флот , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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