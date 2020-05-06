06.05.2020 (15:20)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу в режиме видеоконференцсвязи прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в повестке дня, Министр обороны поздравил участников совещания и всех военнослужащих с православным праздником — Днем святого Георгия Победоносца — покровителя российского воинства.

Начиная работу, Сергей Шойгу отметил, что текущее совещание проходит в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Напомню, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе военного парада на более поздний срок. 9 мая планируется проведение его авиационной части. Над Красной площадью в едином строю пролетят 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом», — сообщил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что юбилейная программа, разработанная Министерством обороны с учетом ограничительных мер, создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для всех россиян событию.

«Мероприятия программы уже реализуются. Сегодня в парке «Патриот» торжественно встречаем военнослужащих Восточного военного округа, которые участвовали в комбинированном переходе из Хабаровска до Москвы. Стартовав 28 января, они прошли с копией Знамени Победы почти 8,5 тыс. километров», — сказал Министр обороны.

Кроме того, в гарнизонах предусмотрены индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны с вручением подарочных наборов и сувениров. В онлайн-проектах «Звонок ветерану» и «Открытка ветерану» примут участие юнармейцы.

9 мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания.

Также к юбилею приурочены выпуски из военных учебных заведений Министерства обороны.

Ставшая неотъемлемой частью празднования Дня Победы акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в видеоформате и будет транслироваться по интернету.

Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных — участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню «День Победы».

По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет.

Завершатся праздничные мероприятия салютом.

Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

«Хочу обратить внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов», — дал указание глава военного ведомства.

Следующим вопросом повестки селекторного совещания стал ход работ по федеральному проекту «Автомобильные дороги Министерства обороны России». К его реализации приступили в 2019 году совместно с Министерством транспорта.

Как заявил Сергей Шойгу, планируется до 2024 года отремонтировать более 400 километров дорог, связывающих военные объекты с автодорогами общего пользования. Таким образом, доля исправности дорожного полотна будет увеличена с текущих 42 до 60%. Необходимые контракты уже заключены. Ведется закупка спецтехники для обеспечения производственной деятельности управлений дорожного хозяйства Министерства обороны.

«Сегодня рассмотрим, как в рамках указанного федерального проекта выполняются мероприятия по обеспечению транспортной доступности объектов военной инфраструктуры», — сообщил Министр обороны.

Прежде чем перейти к заслушиванию докладов, глава военного ведомства, остановился на ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

«Завтра начинаем вывод подразделений РБХ защиты из Италии. Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», — поставил задачу глава военного ведомства.

Также Сергей Шойгу выразил благодарность военным строителям, которые с опережением графика обеспечили ввод в эксплуатацию восьми многофункциональных центров. Остальные будут сданы до 15 мая.

«Сегодня смотрел и заслушивал состояние дел по ряду объектов. Хотел бы в течение сегодняшнего селекторного совещания заслушать доклад заместителя Министра обороны Иванова о состоянии дел на объектах наших многопрофильных центров в Улан-Удэ и Севастополе. У меня там возникла определенная тревога. Также как идет реализация задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим, после строительства клиники в Воронеже», — сказал Министр обороны.

Глава военного ведомства добавил, что 30 апреля из довузовских образовательных организаций Министерства обороны на каникулы отправлены 14 тыс. воспитанников. Состояние их здоровья вполне удовлетворительное.

В настоящее время признаки заболевания обнаружены у 228 кадет и суворовцев. Более 80-ти из них уже выздоровели, 19 — находятся в госпиталях. Кроме того, в стационарах проходят лечение 418 курсантов, 222 выписаны по выздоровлению.

«Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть, но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно», — отметил Министр обороны.

В заключение совещания Сергей Шойгу поручил оперативному штабу под руководством первого заместителя Министра обороны Руслана Цаликова продолжить реализацию мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах, а также регулярно размещать на сайте военного ведомства актуальную информацию.

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