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06.05.2020 (13:32)

Авиаторы Северного флота провели тренировку воздушного парада над Мурманском

Сегодня над городом-героем Мурманском в районе памятника Защитникам советского Заполярья состоялась тренировка демонстрационного пролёта авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота, посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В пролёте приняли участие вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Вертолёты и самолёты прошли на высоте 200 метров над памятником.

Маршрут пролёта авиации над городом и Кольским заливом проложен с соблюдением условий безопасности и повторяет прошлогодний вариант воздушного парада.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Авиация , ВКС
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