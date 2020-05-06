06.05.2020 (13:11)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили фронтовиков с Днём Победы персональным парадом военной техники

В Луге (Ленинградская обл.) военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Александра Семенова и Героя Социалистического Труда Валентина Гребнева с Днём Победы парадом военной техники во дворе их дома.

Перед их окнами колонной под звуки оркестра прошли системы реактивного залпового огня «Град», боевые разведывательные машины БРДМ. Возглавил парадную колонну техники плавающий автомобильный транспортер переднего края, украшенный тематическими баннерами, посвященными 75-летию Великой Победы.

Кроме того, ветеранам были вручены, а также переданы через родных и близких ценные подарки и благодарственные письма. Артисты художественной самодеятельности исполнили для фронтовиков песни военных лет под сопровождением оркестра гвардейской артиллерийской бригады общевойскового объединения.

Подполковник Александр Семенов родился в Лужском районе летом 1922 года. 14 июля 1941 года был призван в Красную армию, окончил Ростовское артиллерийское училище в 1943 году. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 г. за подвиг в Карпатах. Командуя самоходной установкой СУ-85, лейтенант Семенов прорвался в тыл гитлеровцев, где уничтожил 2 противотанковых орудия, 3 станковых пулемета, 4 автомашины с грузами и группу солдат. В бою был ранен, но продолжал командовать экипажем, в течение 6 часов отражал вражеские контратаки. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Герой Социалистического Труда Валентин Гребнев родился 26 октября 1927 г., войну застал мальчишкой. В 1943 г. в возрасте 16 лет стал бойцом 6-й партизанской бригады, воевал отважно, но 15 февраля 1944 г. при штурме станции Плюсса был тяжело ранен, перенес 4 операции. Почетного звания Героя удостоен 13 марта 1981 г. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 2 степени, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени.

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