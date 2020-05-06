06.05.2020 (12:25)

Инженеры ЮВО приступили к разминированию и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял к началу нового учебного периода

Инженеры Южного военного округа (ЮВО) приступили к очистке от взрывоопасных предметов и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял к началу нового учебного периода.

С начала года на полигоне завершили обучение более 700 разведчиков ЮВО, израсходовав более 150 тыс. патронов и около 2 тыс. ручных гранат.

Силами инженерно-сапёрных подразделений учебного центра ЮВО ведется зачистка полигона от неразорвавшихся снарядов. При обнаружении боеприпасов их уничтожают на специально оборудованных площадках.

Кроме того, идёт комплексный ремонт и восстановление специального оборудования горного полигона: на данный момент обслужено уже более 20 учебных участков.

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