06.05.2020 (12:25)
Инженеры ЮВО приступили к разминированию и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял к началу нового учебного периода
Инженеры Южного военного округа (ЮВО) приступили к очистке от взрывоопасных предметов и подготовке материальной базы горного полигона Дарьял к началу нового учебного периода.
С начала года на полигоне завершили обучение более 700 разведчиков ЮВО, израсходовав более 150 тыс. патронов и около 2 тыс. ручных гранат.
Силами инженерно-сапёрных подразделений учебного центра ЮВО ведется зачистка полигона от неразорвавшихся снарядов. При обнаружении боеприпасов их уничтожают на специально оборудованных площадках.
Кроме того, идёт комплексный ремонт и восстановление специального оборудования горного полигона: на данный момент обслужено уже более 20 учебных участков.
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