06.05.2020 (12:12)
На вооружение горного разведывательного подразделения ЮВО в Карачаево-Черкесии поступила партия современных коллиматорных прицелов
На вооружение горного разведывательного подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии поступила крупная партия современных коллиматорных прицелов для стрелкового оружия.
Приборы предназначены для прицеливания и ведения стрельбы из различных модификаций автомата Калашникова и ручного пулемета в любое время суток.
Прицел прост в пользовании и имеет малые габариты, что позволяет разведчикам эффективно применять его в ходе маневренного боя. Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой «видимой бесконечности». Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником.
Применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку к стрельбе и увеличить точность первого выстрела.