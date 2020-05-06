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06.05.2020 (12:12)

На вооружение горного разведывательного подразделения ЮВО в Карачаево-Черкесии поступила партия современных коллиматорных прицелов

На вооружение горного разведывательного подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии поступила крупная партия современных коллиматорных прицелов для стрелкового оружия.

Приборы предназначены для прицеливания и ведения стрельбы из различных модификаций автомата Калашникова и ручного пулемета в любое время суток.

Прицел прост в пользовании и имеет малые габариты, что позволяет разведчикам эффективно применять его в ходе маневренного боя. Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой «видимой бесконечности». Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником.

Применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку к стрельбе и увеличить точность первого выстрела.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Перевооружение
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