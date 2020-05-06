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06.05.2020 (13:00)

Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в акции «Аллея Победы»

Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в патриотической акции «Аллея Победы».

Личный состав соединения в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и памяти погибших высадил 75 различных деревьев в филиале военно-патриотического парка «Патриот» в военном городке «Большая крепость» Гюмрийского военного гарнизона.

«Деревья, как символ жизни, высаженные нами на «Аллее Победы», будут многие годы напоминать военнослужащим, членам их семей и гостям, посещающим территорию военной базы, о важности и ценности мира, ради которого наши предки отдали свои жизни», — рассказал командир соединения полковник Николай Мартынюк.

К 9 мая ученики школы Минобороны России изготовят дома памятные таблички с информацией о ветеранах войны и погибших защитниках Отечества, которые установят рядом с каждым деревом на аллее Памяти.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Военная база , Армения
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