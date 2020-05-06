06.05.2020 (11:33)

В День Победы по улицам Волгограда проедет легендарный танк Т-34

В День Победы в Волгограде по главным улицам города проследует легендарный танк Т-34 в сопровождении военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками Мосина и ППШ в руках.

Жители смогут с балконов и из окон своих домов увидеть колонну военной техники, которая будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен таких, как «Едут по Берлину наши казаки», «Улица Садовая, скамеечка кленовая», «Майский вальс», «День Победы», «В лесу прифронтовом», «В землянке» и др.

Экспонируемый танк Т-34 был найден на месте ведения ожесточенных боев за Сталинград и восстанавливался силами военнослужащих ремонтного подразделения ЮВО.

Кроме того, 9 мая в 10 часов по местному времени в небе Волгограда экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 выполнят демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

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