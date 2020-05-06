06.05.2020 (10:30)

В Италии военные медики из России вылечили от коронавирусной инфекции 75 человек с начала работы в полевом госпитале Бергамо

Специалисты врачебно-сестринских бригад Минобороны России совместно с итальянскими медицинскими специалистами полностью вылечили от коронавирусной инфекции и выписали с полевого госпиталя, развернутого в городе Бергамо (Ломбардия), 75 пациентов.

Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских военных врачей, сообщил, что в госпитале приняли на лечение 112 заболевших коронавирусной инфекцией, 75 из них полностью вылечены и выписаны.

«Полевой госпиталь в Бергамо принимает на лечение только больных коронавирусной инфекцией. Больные с тяжелым течением болезни направляются в отделения интенсивной терапии, где трудятся российские специалисты. Выздоравливающие и легкие больные направляются в терапевтические отделения», — подчеркнул Александр Юманов.

С начала функционирования госпиталя российские специалисты первыми приступили к приему и лечению поступавших больных коронавирусной инфекцией.

«Это прекрасный жест дружбы и помощи российских врачей, сейчас в связи с нехваткой медицинского персонала итальянский народ находится в тяжелой ситуации. Ваши медики очень храбрые, у меня не хватает слов, чтобы описать их профессионализм и самоотверженность. Для нас нет разницы военные это медперсонал или нет, главное они здесь, и они очень хорошо подготовлены», — сообщила медсестра отделения больных коронавирусной инфекцией Иоланта Мачете.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно, в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице