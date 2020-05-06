06.05.2020 (09:15)
В Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии состоится торжественное открытие памятника военным морякам
В Астраханском гарнизоне на территории Спортивного центра морской и физической подготовки Каспийской флотилии состоится торжественное открытие памятника военным морякам.
Артиллерийский катер «Шмель» проекта 1204 начала 70-х годов, стоявший на вооружении Каспийской флотилии, прошел реставрацию на судостроительном заводе Астрахани, доставлен по водному каналу Волги и установлен на постамент.
«Шмели» выполняли задачи по охране и обороне Государственной границы СССР. В основном на реках Амур (китайская граница) и Амударья (афганская граница).
Особенно неоценимый вклад эти катера внесли во время Афганской кампании. Многие члены экипажей были награждены орденами и медалями и имеют статус воинов-интернационалистов.
Торжественное открытие символа боевой славы отечественного Военно-Морского Флота состоится 9 мая в 9:45 по московскому времени.