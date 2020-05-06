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06.05.2020 (09:15)

В Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии состоится торжественное открытие памятника военным морякам

В Астраханском гарнизоне на территории Спортивного центра морской и физической подготовки Каспийской флотилии состоится торжественное открытие памятника военным морякам.

Артиллерийский катер «Шмель» проекта 1204 начала 70-х годов, стоявший на вооружении Каспийской флотилии, прошел реставрацию на судостроительном заводе Астрахани, доставлен по водному каналу Волги и установлен на постамент.

«Шмели» выполняли задачи по охране и обороне Государственной границы СССР. В основном на реках Амур (китайская граница) и Амударья (афганская граница).

Особенно неоценимый вклад эти катера внесли во время Афганской кампании. Многие члены экипажей были награждены орденами и медалями и имеют статус воинов-интернационалистов.

Торжественное открытие символа боевой славы отечественного Военно-Морского Флота состоится 9 мая в 9:45 по московскому времени.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Корабли , Памятники
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