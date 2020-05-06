06.05.2020 (10:01)

В 49-ю общевойсковую армию ЮВО поступила партия новых автомобилей повышенной проходимости «Урал-4320»

В войска 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поступили 10 автомобилей «Урал-4320» последней модификации.

Новейшие машины повышенной проходимости будут применяться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов.

«Урал-4320» обладает повышенной вместимостью, опорно-сцепной и геометрической проходимостью за счет колесной формулы 6х6 и специально укомплектован для эксплуатации в условиях высоких температур и труднопроходимой горной местности. Он легко преодолевает глубокие канавы и может подниматься в гору под углом до 60 градусов. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 т.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице