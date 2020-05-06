06.05.2020 (08:52)

Впервые в День Победы в Севастополе корабли парадной линии Черноморского флота произведут холостые артиллерийские выстрелы

На 9 мая в Севастополе в рамках чествования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы торжественные мероприятия, среди которых впервые со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы.

Праздник начнётся с торжественного построения личного состава кораблей и воинских частей с выносом Боевых знамён и копий Знамени Победы. Завершится построение ритуалом подъёма Государственного, Военно-Морского флага и флагов расцвечивания в воинских частях и на кораблях флота.

Затем, одновременно с праздничными молебнами в войсковых храмах, которые пройдут без участия личного состава, состоится возложение венков и цветов к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям Севастополя группами военнослужащих численностью не более пяти человек.

В ходе праздничных мероприятий командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов совместно с руководителями города-героя Севастополя проведёт церемонию зажжения Вечного огня и возложит венки и цветы к обелиску воинской Славы на Мемориальном комплексе Сапун-Гора, а также к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на площади адмирала П.С. Нахимова.

В Севастопольской бухте состоится Парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой церемонии все корабли парадной линии произведут по 3 холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемые сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей.

Затем в небе над городом-героем пройдёт демонстрационный пролёт авиации.

Также, в День Победы запланировано участие командования Черноморского флота в выпуске офицеров Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

Завершится празднование Дня Победы проведением артиллерийского салюта под трансляцию дикторского озвучивания, каждый из 30 залпов будет посвящён важнейшим событиям Великой Отечественной войны.

По решению властей Севастополя и командования Черноморского флота, в связи с противоэпидемическими ограничениями в регионе, трансляции праздничных мероприятий Дня Победы пройдут в эфире региональных телевизионных каналов.

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