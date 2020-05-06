06.05.2020 (08:16)

Солист концертного ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев выступил с онлайн-концертом «Нет неизвестных солдат»

В преддверии 75-летия Великой Победы состоялся онлайн-концерт солиста концертного ансамбля ЦДРА лауреата всероссийских и международных конкурсов Алексея Зубарева, получивший название «Нет неизвестных солдат».

До Дня Победы, который готовится отметить вся Россия, остаются считанные дни, поэтому онлайн-выступление Алексея Зубарева получило особую окраску. Этому соответствовал и интерьер домашней обстановки, где он находился. На первом плане – журнальный столик с фотографиями и горящей свечой, фоном служил экран монитора, где демонстрировались кадры документальной хроники военных лет.

Как отметил артист, концерт он посвятил памяти всех воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, памяти всех ветеранов Великой Отечественной войны и своему деду, Зубареву Ивану Васильевичу, старшему лейтенанту Красной Армии.

В концерте певец исполнил 16 песен, которые ныне редко звучат на концертах и в теле-, радиоэфире. Среди этих произведений такие песни, как «Свет вечного огня» на стихи Роберта Рождественского и музыку Георгия Мовсесяна из телевизионного фильма «Несокрушимая и легендарная», «22 июня» (слова В.Щипачева, музыка В.Кулакова), «Последняя минута» (слова И.Шаферана, музыка М.Минкова) из кинофильма «Приказ: перейти границу», «Горячий снег» (слова М.Львова, музыка А.Пахмутовой», «Командир» (слова и музыка А.Доровских) и другие.

Алексей Зубарев исполнял песни в режиме нон-стоп, словно рисуя большую, объемную панораму Великой Отечественной войны и раскрывая ее страшную реалистичную суть, особенно атмосферу яростных боев, образы бесстрашных командиров и бойцов, мужественных медсестер, решительных и мудрых полководцев, приведших к Победе над фашизмом. И, конечно же, певец в концерте не мог не прикоснуться к теме памяти о погибших и выразить чувства глубокого уважения ветеранам войны. Этому, в частности, посвящена песня «Отгремели под Москвой давно бои» (слова В.Зимненкой, музыка заслуженного артиста России А.Кукушкина).

В заключение прозвучала лирическая песня советских времен «Как, скажи, тебя зовут» (слова М.Матусовского, музыка В.Баснера). В ней на вопрос, содержащийся в заголовке: «Как, скажи, тебя зовут?», гордо звучит ответ: «Победа!».

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