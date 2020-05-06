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06.05.2020 (07:39)

Новый салютный комплекс поступил в артиллерийское соединение ВВО в Амурской области к празднованию 75-летия Великой Победы

В артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступил новый салютный комплекс 2А85 на базе автомобиля высокой проходимости КамАЗ 5350. Поступивший комплекс будет задействован в проведении салюта 9 мая текущего года в г. Белогорск.

Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.

На полигоне салютный расчёт соединения провёл испытание комплекса и его настройку. Проверка показала удобство и надежность новой техники. По сравнению с предыдущими установками, новая техника увеличивает возможности проведения салюта.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , 9 мая
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