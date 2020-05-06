Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.05.2020 (04:21)

На Камчатке сформированы экипажи двух новейших аварийно- спасательных катеров

На Камчатке в аварийно-спасательном отряде Войск и сил на Северо-востоке сформированы два экипажа для новейших аварийно-спасательных катеров проекта 23040, которые построены специально для Тихоокеанского флота. В ближайшее время сформированные экипажи вылетит на завод-изготовитель - ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» для приемки катеров и их доставки к месту базирования.

Новые универсальные катера способны решать широкий круг задач по обеспечению аварийно-спасательных и поисковых работ. Также они предназначены для ведения осмотровых и исследовательских работ с помощью штатного водолазного оборудования, малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Впервые на катерах подобного типа предусмотрена система джойстикового управления.

Катер имеет стальной корпус с ледовыми усилениями, с одноярусной алюминиевой надстройкой (рубкой), двухвальной дизельной энергетической установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством.

Основные характеристики: водоизмещение полное - около 118 тонн. Длина наибольшая - 28,09 метра, ширина наибольшая - 5,56 метра, осадка - 1,5 метра. Скорость хода - около 13,7 узлов. Экипаж 3 человека, а также водолазная группа 5 человек.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке военнослужащие РХБ защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны
Представители Бессмертного полка России передали Знамя Победы экипажу УК «Перекоп»
На Сахалине военнослужащие ВВО поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы
Военнослужащие Амурского объединения ВВО оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в условиях самоизоляции

Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false