06.05.2020 (04:21)

На Камчатке сформированы экипажи двух новейших аварийно- спасательных катеров

На Камчатке в аварийно-спасательном отряде Войск и сил на Северо-востоке сформированы два экипажа для новейших аварийно-спасательных катеров проекта 23040, которые построены специально для Тихоокеанского флота. В ближайшее время сформированные экипажи вылетит на завод-изготовитель - ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» для приемки катеров и их доставки к месту базирования.

Новые универсальные катера способны решать широкий круг задач по обеспечению аварийно-спасательных и поисковых работ. Также они предназначены для ведения осмотровых и исследовательских работ с помощью штатного водолазного оборудования, малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Впервые на катерах подобного типа предусмотрена система джойстикового управления.

Катер имеет стальной корпус с ледовыми усилениями, с одноярусной алюминиевой надстройкой (рубкой), двухвальной дизельной энергетической установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством.

Основные характеристики: водоизмещение полное - около 118 тонн. Длина наибольшая - 28,09 метра, ширина наибольшая - 5,56 метра, осадка - 1,5 метра. Скорость хода - около 13,7 узлов. Экипаж 3 человека, а также водолазная группа 5 человек.

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