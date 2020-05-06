06.05.2020 (03:43)
На Камчатке военнослужащие РХБ защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России в преддверии Дня Победы провели мероприятия по дезинфекции подъездов, придомовых территорий и домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
В ходе дезинфекции специальными растворами, безвредными для людей и животных, обработаны стены, потолки, двери, окна и элементы конструкций лестничных маршей.
Военнослужащие ТОФ с применением специальных авторазливочных станций, которые предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, участков местности и дорог, провели работы на 17 площадках.
Всего к мероприятиям привлечено более свыше 40 военнослужащих и 5 единиц специальной техники.
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