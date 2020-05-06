06.05.2020 (06:00)

Руководитель оборонного ведомства Сербии высоко оценил профессионализм российских военных специалистов и поблагодарил за проделанную работу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Руководитель оборонного ведомства Сербии высоко оценил профессионализм российских военных специалистов и поблагодарил за проделанную работу

Министр обороны Сербии Александр Вулин и заместитель мэра Белграда прибыли в оперативный штаб сводного отряда РХБ защиты в столице Сербии.

Руководитель оборонного ведомства Сербии высоко оценил профессионализм наших специалистов и поблагодарил за проделанную работу. Александр Вулин подчеркнул, что Россию и Сербию всегда связывали особые отношения.

«Я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны в столь тяжелое время. Вы нам помогли значительно больше, чем мы могли ожидать благодаря моему личному другу - министру Сергею Шойгу, который всегда приходил к нам на помощь» - подчеркнул Александр Вулин.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич также поблагодарил российских военнослужащих за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и вручил специалистам сводного отряда подарки - книги об истории двусторонних отношений братских народов России и Сербии.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац.

Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Лиг, Топола, Нови-Бечей, Новя-Княжевац и Баня-Ковиляча.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 16 объектах в 33 городах Республики Сербия, в т.ч. обработано более 346 зданий и сооружений, общей площадью более 1,42 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 68, общей площадью около 478 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных Covid-19.

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