06.05.2020 (06:00)
Руководитель оборонного ведомства Сербии высоко оценил профессионализм российских военных специалистов и поблагодарил за проделанную работу
Министр обороны Сербии Александр Вулин и заместитель мэра Белграда прибыли в оперативный штаб сводного отряда РХБ защиты в столице Сербии.
Руководитель оборонного ведомства Сербии высоко оценил профессионализм наших специалистов и поблагодарил за проделанную работу. Александр Вулин подчеркнул, что Россию и Сербию всегда связывали особые отношения.
«Я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны в столь тяжелое время. Вы нам помогли значительно больше, чем мы могли ожидать благодаря моему личному другу - министру Сергею Шойгу, который всегда приходил к нам на помощь» - подчеркнул Александр Вулин.
Заместитель мэра Белграда Горан Весич также поблагодарил российских военнослужащих за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и вручил специалистам сводного отряда подарки - книги об истории двусторонних отношений братских народов России и Сербии.
Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац.
Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Лиг, Топола, Нови-Бечей, Новя-Княжевац и Баня-Ковиляча.
Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 16 объектах в 33 городах Республики Сербия, в т.ч. обработано более 346 зданий и сооружений, общей площадью более 1,42 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 68, общей площадью около 478 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных Covid-19.