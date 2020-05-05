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05.05.2020 (23:34)

Российским военнослужащим в Таджикистане вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Представитель российского посольства в Таджикистане вручил военнослужащим 201 военной базы РФ юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Церемония награждения состоялась у мемориала, установленного офицерам и солдатам, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Медали вручил заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов. После церемонии награждения помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел молебен, а затем состоялось возложение венков к могилам павших воинов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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