06.05.2020 (00:00)

Минобороны России на официальном сайте запустило интерактивный раздел о пролетах военной авиации в день 75-летия Победы

На официальном сайте Минобороны России запущена интерактивная карта пролетов авиации в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Воздушные показы 9 мая состоятся в 47 городах России.

Специальный раздел расскажет о количестве и порядке пролета авиационной техники над Красной площадью в Москве и участниках авиапарадов в регионах.

Воздушные показы российской авиатехники 9 мая состоятся не только в России, но и в столице Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии и в Таджикистане. Информацию о количестве самолетов и вертолетов, участвующих в пролетах авиации, дополняют данные о числе артиллерийских орудий и салютных установок, которые задействуют в праздничных салютах по случаю юбилея Победы.

В столице 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны знаменует пролет 75 единиц отечественной авиационной техники. Среди них вертолеты Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52, сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и разведки А-50, новейшие истребители Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31К со сверхзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

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