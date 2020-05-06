06.05.2020 (05:00)

Российскими военнослужащими проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений в более чем 90 населенных пунктах области Ломбардия



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российскими военнослужащими проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений в более чем 90 населенных пунктах области Ломбардия

Российскими специалистами Минобороны России в рамках оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией в Итальянской Республике проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений в более чем 90 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано 114 зданий и сооружений, более 1млн. 100 тыс. кв.м. внутренних помещений и более 400 тыс. кв.м. дорог с твердым покрытием.

Российские врачебно-сестринские бригады продолжают прием и лечение больных в полевом госпитале г. Бергамо. С начала работы госпиталя принято на лечение 112 человек, 75 из них полностью вылечены и выписаны.

Особое внимание уделяется сохранению здоровья сводного отряда российских специалистов. Кроме многофункционального мобильного модульного комплекса анализа биологического материала для повседневного обследования российских военнослужащих используются две портативные мини-лаборатории. Они предназначены для быстрого выявления возбудителей коронавирусной инфекции в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени.

Мини-лаборатория представлена двумя кейсами для работы в полевых условиях. Первый кейс содержит прибор и оборудование для проведения пробоподготовки. Во втором кейсе установлен амплификатор для флуоресцентной детекции методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp в режиме реального времени, ноутбук с программным обеспечением и расходное имущество.

Медицинские специалисты прошли дистанционное обучение для работы на данной ПЦР лаборатории на базе учебного центра компании-разработчика и отмечают простоту ее использования при проведении исследований.

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