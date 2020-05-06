06.05.2020 (01:00)

Экипажи Воздушно-космических сил выполнят пролет над Астраханью 9 мая

В День Победы экипажи Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил выполнят пролет над городом Астрахань в составе парадного строя авиации.

В мероприятии будут задействованы 4 модернизированных истребителя МиГ-29смт и пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Скорость выполнения полета 500 и 150 километров в час соответственно, высота – от 100 до 200 метров.

Пролет пройдет над акваторией реки Волга вдоль Петровской набережной на установленных интервалах и дистанциях.

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