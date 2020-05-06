06.05.2020 (00:00)

Авиационной группе высшего пилотажа «Стрижи» исполнилось 29 лет

Сегодня исполняется 29 лет авиационной группе высшего пилотажа «Стрижи».

Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29 началось в истребительном авиаполку в Кубинке в середине 80-х годов, когда самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах (ВВС).

Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 г., когда она впервые выступила на авиационном показе под названием «Стрижи». В первый состав группы вошли подполковник Александр Кутузов – ведущий, капитан Александр Каташинский, капитан Андрей Макаренко, майор Александр Захаров майор Алексей Шерстнёв, майор Владимир Галуненко, майор Валерий Евдокимов.

В октябре 1991 г. «Стрижи» впервые выступили и за границей на авиабазе Уппсала в Швеции, а в мае 1992 г. группа из 6 МиГ-29 поразила своим мастерством французских зрителей на празднике, посвященном 50-летию эскадрильи «Нормандия-Неман».

В последующие годы «Стрижи» с достоинством представляли авиацию нашей страны в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.

В 1993 г. пилотажная группа «Стрижи» удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира».

В 2004 г. в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название «кубинский бриллиант». Именно в таком строю «Стрижи» участвуют в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

Летная программа постоянно совершенствуется. В настоящий момент пилотажная группа «Стрижи» во время воздушных показов демонстрирует свою обновленную программу, которую открывает одиночный пилотаж на предельном режиме пилотирования и продолжает групповой пилотаж в составе 6 экипажей.

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