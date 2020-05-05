05.05.2020 (19:07)

В Новосибирске военнослужащие соединения специального назначения ЦВО поздравили фронтовика живым исполнением песен времен войны

В Новосибирске военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) во время поздравления ветерана-фронтовика с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне вживую исполнили фронтовые песни под гармонь.

Военнослужащие соединения навестили 92-летнего фронтовика Ивана Игнатьевича Фролова в преддверии Дня Победы. В ходе поздравления военнослужащий Никита Матвеев исполнил для ветерана композиции военных лет: «Майский вальс», «Прощание славянки», «В землянке» и другие песни, посвященные тем тяжелым дням. После концерта ветеран рассказал про свою службу в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие по поздравлению ветерана прошло с соблюдением всех эпидемиологических норм и на установленных дистанциях.

Справочно:

Фролов Иван Игнатьевич родился в 1928 году. Призван в 1945 году, прошёл обучение в г. Бердске. Участник Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе 1945 года на хингано-мукденском направлении. Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Японией».

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