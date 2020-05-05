05.05.2020 (18:31)

В Сальске военком поздравил ветерана с Днем Победы и днем рождения

Военный комиссар города Сальск, Сальского, Песчанокопского и Целинского районов Ростовской области Андрей Герусов побывал в гостях у ветерана Коваленко Ивана Михайловича, проживающей в Сальске.

Военком поздравил ветерана с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне и днем рождения от имени командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова. Сегодня Ивану Михайловичу исполнилось 102 года.

Он пожелал фронтовику крепкого здоровья, долголетия, счастья и вручил цветы и передал памятные подарки с символикой Армия России, музыкальный диск с фронтовыми песнями, поздравительные рисунки, нарисованные детьми.

Ветеран в свою очередь, поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах, и о боевых товарищах. Иван Михайлович прошел войну в звании рядового на должности стрелка.

Коваленко Иван Михайлович, 5 мая 1918 года рождения, уроженец Развильненского района Ростовской области. В январе 1942 года Песчанокопским РВК призван в ряды Красной Армии. В довоенное время работал комбайнером. Зачислен рядовым в 478 стрелковый полк, 320 стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Крыма, Украины, Белоруссии. Награждён Орденом Отечественной войны II степени и медалью за Победу над Германией. Войну окончил в Белоруссии. В октябре 1945 года вернулся в родное село Николаевка Песчанокопского района, где и работал механизатором. Всего у фронтовика 4 дочери, живёт он у младшей - Галины, также у ветерана 8 внуков и 11 правнуков.

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице