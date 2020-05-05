05.05.2020 (18:15)

Мобильные сцены исполнят песни военных лет в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Уникальные мобильные сцены для ретрансляции песен военных лет, архивных видеоматериалов Министерства Обороны Российской Федерации и записей парадов пройдут по улицам городов Воронеж, Богучар, Валуйки, Брянск, Смоленск, Коломна и Курск в день 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.

Уникальные машины создали в частях и подразделениях общевойсковой армии Западного военного округа на базе КамАЗа 43114, который оборудовали звукоусиливающей аппаратурой, телеэкранами видеотрансляции, символикой Советского союза и Российской Федерации, а также военно-патриотическими плакатами с поздравлениями жителей, гостей городов и ветеранов.

Каждая мобильная сцена пройдёт по центральным улицам своих городов, минимальная протяжённость маршрута составит около 50 км.

Уникальный автотранспорт примет участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в условиях самоизоляции населения и создаст атмосферу праздника. Каждый военнослужащий расчета автосцены будет использовать марлевые и медицинские маски, а также средства индивидуальной защиты в условиях пандемии нового вирусного заболевания.

Начало работы автомобиля спланировано на время старта онлайн-акции «Бессмертный полк» 9 мая в 11 утра.

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