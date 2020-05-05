05.05.2020 (16:30)

На Сахалине военнослужащие ВВО поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, в период майских праздников посещают и оказывают помощь ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной Войны.

В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне, военнослужащие армейского корпуса посетили ветеранов Билык Василия Трофимовича и Переяславскую Зинаиду Николаевну. В ходе визита они поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы передали им поздравительные адреса, медикаменты первой помощи и продуктовые наборы, а также оказали помощь в быту.

Кроме того, в преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участники военно-патриотического движения «Юнармия» Сахалинской области – воспитанники спортивной школы «Кристалл», подготовили видеоролик с поздравлением ветеранов.

В условиях самоизоляции юнармейцы записали поздравление ветеранов с наступающим «Днем Победы» и прочитали стихотворение Степана Кадашникова «Не забывайте о войне!». К поздравлению присоединились военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа.

В поздравлении ветеранов приняло участие более 30 юнармейцев Сахалинской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице