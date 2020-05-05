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05.05.2020 (18:03)

Более 35 самоходных гаубиц с АСУ поступят в подразделения ракетных войск и артиллерии до конца года

До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России СГ «2С19М2» «Мста-СМ».

Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия
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