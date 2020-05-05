05.05.2020 (18:03)
Более 35 самоходных гаубиц с АСУ поступят в подразделения ракетных войск и артиллерии до конца года
До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России СГ «2С19М2» «Мста-СМ».
Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.