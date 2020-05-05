05.05.2020 (17:45)

Воины-североморцы почтили память защитников Заполярья в Долине Славы

Сегодня в Долине Славы, где проходили самые кровопролитные бои в годы Великой Отечественной войны в Заполярье, состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу. В ней приняли участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ряд представителей командования Северного флота, регионального правительства и областной Думы.

В связи со сложной эпидемической обстановкой по коронавирусной инфекции состав участников мероприятия был ограничен до минимума. В ходе возложения цветов и венков к памятнику «Скорбящая мать» и могилам погибших красноармейцев, а также при выполнении воинских ритуалов военнослужащие Северного флота соблюдали социальную дистанцию.

9 мая возложения венков и цветов к памятникам защитников Заполярья с участием первых лиц Северного флота и Мурманской области пройдут в городе-герое Мурманске и главной базе флота – Североморске. Государственный, военно-морской флаг и флаги расцвечивания будут подняты на всех кораблях и подводных лодках Северного флота.

На легендарной Краснознамённой подводной лодке-музее К-21 традиционно будут подняты Краснознамённый флаг и гюйс ВМФ СССР, а увеличенная копия Знамени Победы будет реять на мысе Алыш в Североморске.

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