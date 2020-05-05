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05.05.2020 (17:24)

Демонстрационный пролет авиации ЦВО впервые состоится в Абакане в День Победы

Демонстрационный пролет авиации Центрального военного округа впервые состоится в Абакане в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи двух высотных истребителей-перехватчиков Миг-31БМ Абаканского истребительного авиационного полка в День Победы пролетят над столицей Республики Хакасия. Истребители пролетят над Первомайской площадью на высоте около 350 метров, со скорость 700 км/ч, при этом интервалы между самолетами будут составлять около 50 метров. Жители города смогут наблюдать пролет авиации из окон домов.

Тренировочные пролёты пройдут 5 и 7 мая в 11:00, демонстрационный пролёт авиации ЦВО в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в 11:00.

Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации пройдут в девяти городах России. В общей сложности в них будет задействовано 44 самолета и 40 вертолетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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