05.05.2020 (17:10)

Представители Бессмертного полка России передали Знамя Победы экипажу УК «Перекоп»

Сегодня в Кронштадте морякам Ленинградской военно-морской базы БФ, представители регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге передали символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие представители командования Ленинградской ВМБ, руководства регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге и члены экипажа учебного корабля «Перекоп».

9 мая Знамя Победы и флаг «Бессмертного полка России» будут подняты на мачте УК «Перекоп», который в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, займет место у причала Английской набережной в Санкт-Петербурге. Помимо учебного корабля Балтийского флота, в акватории Невы будут стоять малый противолодочный корабль «Казанец», противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов».

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