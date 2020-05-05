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05.05.2020 (17:10)

Представители Бессмертного полка России передали Знамя Победы экипажу УК «Перекоп»

Сегодня в Кронштадте морякам Ленинградской военно-морской базы БФ, представители регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге передали символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие представители командования Ленинградской ВМБ, руководства регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге и члены экипажа учебного корабля «Перекоп».

9 мая Знамя Победы и флаг «Бессмертного полка России» будут подняты на мачте УК «Перекоп», который в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, займет место у причала Английской набережной в Санкт-Петербурге. Помимо учебного корабля Балтийского флота, в акватории Невы будут стоять малый противолодочный корабль «Казанец», противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов».

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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