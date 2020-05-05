05.05.2020 (16:50)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели онлайн-парад для ветерана Великой Отечественной войны

Военнослужащие 201 военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, провели мини-парад в режиме онлайн под окнами партизанки Великой Отечественной войны Леокадии Ковтун.

Во дворе дома 93-летнего ветерана в Душанбе военнослужащие вокально-инструментальной группы «Вершина» исполнили фронтовые песни: «Мы за ценой не постоим», «Смуглянка», «На безымянной высоте». Военный оркестр исполнил композиции «День Победы» и «Марш прощание славянки». С помощью видеозвонка Леокадие Дмитриевне показали в режиме реального времени мини-парад - торжественное прохождение парадного расчета на строевом плацу военной базы, а также поздравление, записанное юнармейцами.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что для каждого ветерана в зоне ответственности округа будет создана атмосфера праздника в канун 9 мая.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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