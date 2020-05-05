05.05.2020 (16:38)

Театрализованная мобильная реконструкция событий ВОВ впервые пройдет в Екатеринбурге 9 мая

Театрализованная выставка-реконструкция исторических событий времен Великой Отечественной «Фронтовой путь от 41 до Победы» войны впервые пройдет в Екатеринбурге 9 мая.

Выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, проводится по инициативе командования Центрального военного округа (ЦВО). По улицам уральской столицы проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина.

Помимо тематических баннеров на платформах будет воссоздана историческая обстановка, соответствующая периоду времени. Также в статическом показе на платформе будут участвовать скульптурные группы в исполнении артистов ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны: пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку и лыжника в маскхалатах.

Машины будут двигаться главным дорогам уральской столицы со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года.

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