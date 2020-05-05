05.05.2020 (16:24)
Свыше 60 участников Великой Отечественной войны поздравили военнослужащие танковой армии ЗВО на территории 5 регионов России
В Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа поздравили свыше 60 участников Великой Отечественной войны.
Военнослужащие в рамках акции приуроченной ко Дню Победы навестили ветеранов, вручили им наборы продовольственных продуктов, а также георгиевские ленточки.
Военнослужащие исполнили для ветеранов стихи военного времени, а также передали на цифровом носителе личное поздравление от командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя, который поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Великой Победы и пожелал фронтовикам крепкого здоровья, большого личного счастья, семейного благополучия, бодрости и оптимизма.
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