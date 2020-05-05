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05.05.2020 (16:09)

Более 900 памятников и монументов отреставрировали военнослужащие ЦВО к 9 мая

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отреставрировали, покрасили и укрепили 932 мемориальных объекта в рамках акции «Чистая память», организованной командованием соединений и воинских частей на Урале, в Сибири, Поволжье и на российских военных объектах за границей - в Киргизии и Таджикистане.

Военнослужащие ремонтных бригад соединений и воинских частей ЦВО выезжали для проведения помывки и реставрационных работ в отдаленные населенные пункты Алтайского края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей. Российские военнослужащие в Таджикистане отреставрировали танк ИС-2 на площади Победы в Душанбе.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Центральный военный округ
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