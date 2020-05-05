05.05.2020 (15:56)

Военнослужащие Амурского объединения ВВО оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в условиях самоизоляции

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии оказывают всестороннюю адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. При этом обеспечиваются необходимые санитарные меры с введенных соблюдением карантинных условий.

Внимание уделяется не только ветеранам, воевавшим на фронте, но и труженикам тыла и детям войны. Накануне, офицеры штаба объединения и регионального военкомата посетили Жаркова Александра Ивановича 1927 года рождения, проживающего в п.Талакан Амурской области. Война Александра Ивановича застала подростком. Он был в немецкой оккупации на территории Белоруссии, помогал партизанским отрядам, а в последствии и советским войскам, освобождавшим захваченную родину от фашистов. Военный врач проверил состояние здоровья, а представитель командования объединения поздравил Александра Ивановича с наступающим праздником Великой Победы.

За каждым ветераном проживающем в гарнизонах закреплены должностные лица воинских частей, которые регулярно созваниваются, навещают и помогают ветеранам. Военнослужащие в условиях самоизоляции разносят ветеранам продуктовые и медицинские наборы первой необходимости, медицинские работники проверяют состояние их здоровья. Ветеранам, проживающим в частном секторе, оказывается помощь в домашнем хозяйстве, ремонте и поддержании порядка на территории.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице