05.05.2020 (15:44)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО состоялись военизированные эстафеты, посвященные празднованию Великой Победы

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, проведены военизированные эстафеты, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках карантинных требований соревнования проводились в казармах в составе команд подразделений с соблюдением всех предписанных требований. В общей сложности в спортивном мероприятии приняло участие более 100 команд военнослужащих, которые выполняли одинаковые упражнения за определенное время.

Военизированная эстафета состояла из множества этапов, включая разборку и сборку автомата Калашникова, одевание противогаза, индивидуальных средств защиты и экипировки, переноска условно раненых, переползание по-пластунски и другие препятствия. На одном из интеллектуальных этапов военнослужащие отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне.

Судейские коллегии, включавшие в себя специалистов по физической подготовке и офицеров военно-политической работы, определили победителей по времени и набранным баллам в командном и личном зачетах. Все они были поощрены грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны РФ.

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