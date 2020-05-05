Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.05.2020 (15:44)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО состоялись военизированные эстафеты, посвященные празднованию Великой Победы

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, проведены военизированные эстафеты, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках карантинных требований соревнования проводились в казармах в составе команд подразделений с соблюдением всех предписанных требований. В общей сложности в спортивном мероприятии приняло участие более 100 команд военнослужащих, которые выполняли одинаковые упражнения за определенное время.

Военизированная эстафета состояла из множества этапов, включая разборку и сборку автомата Калашникова, одевание противогаза, индивидуальных средств защиты и экипировки, переноска условно раненых, переползание по-пластунски и другие препятствия. На одном из интеллектуальных этапов военнослужащие отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне.

Судейские коллегии, включавшие в себя специалистов по физической подготовке и офицеров военно-политической работы, определили победителей по времени и набранным баллам в командном и личном зачетах. Все они были поощрены грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Артисты ансамбля Песни и пляски ТОФ провели во Владивостоке персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады
Военнослужащие ВВО реставрировали памятник легендарному танку Т-34 расположенный на центральной улице города Борзя в Забайкальском крае
На Сахалине состоится несколько салютных тренировок
Военнослужащие ВВО в Бурятии восстановили памятник Героям Великой Отечественной войны

Метки:
Восточный военный округ , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false