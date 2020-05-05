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05.05.2020 (09:25)

Мотострелки ЮВО во Владикавказе поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зарету Томаеву

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зарету Томаеву.

В преддверии 75-й годовщины Дня Победы военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО торжественно поздравили ветерана ВОВ. Во время посещения ветерана от военнослужащих ЮВО были вручены памятные подарки и цветы.

За воинские заслуги Зарета Урусбиевна получила множество медалей, в том числе и Орден Отечественной войны II степени. В этом году в середине мая ветерану исполнится 100 лет.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Ветераны
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