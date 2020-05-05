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05.05.2020 (15:09)

Более 6 млн материалов отправлено в медиагалерею «Дорога памяти» с территории ЦВО

Центральный военный округ (ЦВО) направил 6 млн 632 тысячи материалов об участниках Великой Отечественной войны для размещения в медиагалерее Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках проекта «Дорога памяти».

Сбор и обобщение материалов, в том числе в онлайн-режиме, проходило на базе военных комиссариатов, воинских частей и пунктов оцифровки гарнизонных домов офицеров ЦВО. Для тех граждан, кто не смог загрузить фотографии и фронтовые письма, в округе были сформированы мобильные бригады, оборудованные техническими средствами и выезжавшие по адресам обращений.

Всего на территории военного округа было развернуто 1706 пунктов оцифровки, в том числе в школах российских военных объектов, дислоцированных в Киргизии и Таджикистане. Прием фотографий и консультации по загрузке материалов проводились как на развернутых пунктах, так и в режиме онлайн.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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