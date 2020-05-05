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05.05.2020 (14:57)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО записали видеопоздравление для ветеранов Великой Отечественной войны и прочли стихи о их подвигах

Военнослужащие танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа записали видеопоздравление для ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне о их подвигах.

Танкисты посвятили ветеранам Великой Отечественной войны современные строки стихов, в которой благодарят ветеранов за их доблесть, мужество и самоотверженность, проявленную во время защиты своей Родины. Во время записи видео послания военнослужащие от рядового до командира полка поочерёдно прочитали строки стихотворения о героических подвигах танкистов Советского союза – о сражении под Прохоровкой, Курской битве, Лепельском контрударе и других крупных танковых сражениях, которыми военнослужащие вдохновляются, а также почтили память павших героев минутой молчания.

Поздравление для ветеранов будет передано через волонтерский центр региона для недопущения распространения вирусных заболеваний. Также всем ветеранам в преддверии празднования 75-летия Победы будут переданы поздравительные адреса и памятные подарки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны
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