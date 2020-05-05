05.05.2020 (14:42)

Первая тренировка демонстрационного пролета авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в центре Екатеринбурга

Летчики Центрального военного округа провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки над столицей Урала пролетело 22 летательных аппарата оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также самолёты Л-410, Ан-26 и Ан-12.

Взлет самолетов и вертолетов происходил с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Летчики выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет в составе звеньев на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров. Экипажи различных типов воздушных судов отрабатывали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над городом.

В этом году в демонстрационном пролете авиации впервые примут участие истребители-бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка и экипажи ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиации, которые поступили на вооружение ЦВО в прошлом году.

Ранее экипажи авиационного объединения ЦВО отрабатывали слаженность в составе звеньев на аэродромах базирования, а также в ходе совместных тренировочных пролетов над аэродромом в Свердловской области. Генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге состоится 7 мая в 11:00 над площадью 1905 года.

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