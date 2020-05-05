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05.05.2020 (14:31)

В Самаре состоялась первая тренировка демонстрационного пролета авиации ко Дню Победы

В Самаре летчики Центрального военного округа провели первую тренировку демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки ко Дню Победы.

В тренировке были задействованы только самолеты. В небе над городом пролетели два фронтовых бомбардировщика - разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя Су-34. В Самару они вылетели с аэродрома Шагол в Челябинской области. Пилоты тренировались держать интервал и дистанцию, скорость между воздушными судами при пролете на предельно малых высотах.

9 мая в воздушное пространство Самары помимо данных самолетов поднимутся два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8. 

Авиация совершит пролет над центральной частью города на высоте до 400 метров со скоростью 200-550 км/ч. Всего будет задействовано 6 единиц авиационной техники с двух авиабаз Центрального военного округа.

В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением восьмидесяти четырех воздушных судов: 44 самолета и 40 вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Самолеты
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