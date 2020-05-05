05.05.2020 (14:24)

Ежедневно более 1,5 тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО задействованы в проведении спецобработки

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей в местах дислокации гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа более 1,5 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ежедневно задействованы в специальной обработке предприятий, детских домов, больниц, соединений и воинских частей ЗВО.

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты танковой армии ежедневно задействуют порядка 70 многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ.

Для организации проведения работ по специальной обработке в Подмосковье на базе танкового объединения была создана оперативная группа, состоящая из более чем 40 единиц военной техники. Ежедневно военнослужащие оперативной группы проводят спецобработку образовательных, лечебных учреждений Москвы и Московской области.

В соединениях и воинских частях военнослужащие РХБ защиты проводят обработку мест с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний, таких как контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады и спальные расположения.

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